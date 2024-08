Covestro Aktie News: Covestro am Mittwochvormittag kaum verändert

Aktie im Blick

Die Aktie von Covestro zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 53,42 EUR bewegte sich die Covestro-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Covestro-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 53,42 EUR. Die Covestro-Aktie legte bis auf 53,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die Covestro-Aktie bis auf 53,42 EUR. Mit einem Wert von 53,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.305 Covestro-Aktien den Besitzer.

Am 09.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 55,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,57 EUR. Dieser Wert wurde am 02.02.2024 erreicht. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 19,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Covestro-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,181 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,00 EUR je Covestro-Aktie an.

Covestro gewährte am 30.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,81 Prozent auf 3,69 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Covestro rechnen Experten am 04.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Covestro im Jahr 2024 -0,420 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

