Covestro Aktie News: Covestro am Mittag stabil

Die Aktie von Covestro zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 58,30 EUR zeigte sich die Covestro-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Covestro-Aktie wies um 11:47 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 58,30 EUR. Der Kurs der Covestro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 58,38 EUR zu. Bei 58,30 EUR markierte die Covestro-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,38 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 96.818 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 04.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Covestro-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,57 EUR. Dieser Wert wurde am 02.02.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 30,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,161 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die Covestro-Aktie im Durchschnitt mit 59,67 EUR.

Covestro ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,38 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,24 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,69 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,72 Mrd. EUR eingefahren.

Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 04.11.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,506 EUR je Covestro-Aktie in den Büchern stehen.

