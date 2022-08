Covestro Aktie News: Covestro am Mittag mit roter Tendenz

Die Covestro-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 0,2 Prozent auf 32,49 EUR nach. Das Tagestief markierte die Covestro-Aktie bei 32,36 EUR. Bei 32,79 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Covestro-Aktien beläuft sich auf 136.438 Stück.

Am 01.10.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 60,24 EUR an. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 46,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 30,73 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 5,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,67 EUR.

Covestro veröffentlichte am 02.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,04 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,32 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 4.703,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.956,00 EUR umgesetzt.

Die Covestro-Bilanz für Q3 2022 wird am 26.10.2022 erwartet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 3,79 EUR je Covestro-Aktie.

