Covestro Aktie News: Covestro zieht am Vormittag an

Die Covestro-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 32,79 EUR. In der Spitze legte die Covestro-Aktie bis auf 32,91 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,79 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 28.621 Covestro-Aktien.

Am 01.10.2021 markierte das Papier bei 60,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Covestro-Aktie somit 45,57 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.07.2022 (30,73 EUR). Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 6,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,58 EUR.

Am 02.08.2022 hat Covestro die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,04 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,32 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 4.703,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.956,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Covestro wird am 26.10.2022 gerechnet.

In der Covestro-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 3,79 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Covestro-Aktie trotzdem gefragt: Gewinneinbruch im zweiten Quartal

Ausblick: Covestro zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Covestro-Aktie schwächer: Covestro senkt Jahresausblick erneut

Ausgewählte Hebelprodukte auf Covestro AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG

Bildquellen: Covestro