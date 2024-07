Covestro Aktie News: Covestro am Mittwochmittag in Rot

Covestro im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 54,74 EUR nach.

Die Covestro-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,2 Prozent auf 54,74 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Covestro-Aktie bei 54,56 EUR. Bei 54,64 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 36.296 Covestro-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.07.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,68 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,57 EUR. Dieser Wert wurde am 02.02.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 18,58 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Covestro-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,218 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 58,75 EUR je Covestro-Aktie aus.

Am 30.04.2024 hat Covestro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,51 Mrd. EUR im Vergleich zu 3,74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,904 EUR je Covestro-Aktie.

