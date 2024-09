Covestro Aktie News: Anleger greifen bei Covestro am Vormittag zu

Notierung im Fokus

Die Aktie von Covestro zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 55,94 EUR zu.

Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 55,94 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Covestro-Aktie sogar auf 55,96 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 55,96 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.634 Covestro-Aktien umgesetzt.

Bei 56,90 EUR erreichte der Titel am 28.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,72 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,57 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Covestro-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,181 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 58,00 EUR.

Covestro ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Covestro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,38 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,81 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,69 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,72 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Covestro am 29.10.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Covestro im Jahr 2024 -0,492 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

