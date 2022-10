Covestro Aktie News: Covestro am Nachmittag im Plus

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,3 Prozent auf 35,34 EUR zu. Der Kurs der Covestro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,48 EUR zu. Bei 34,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 745.946 Covestro-Aktien den Besitzer.

Bei 58,48 EUR erreichte der Titel am 18.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Covestro-Aktie 39,57 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,69 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 27,63 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,45 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Covestro am 02.08.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,04 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,32 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Covestro im vergangenen Quartal 4.703,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Covestro 3.956,00 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 25.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 24.10.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Covestro einen Gewinn von 2,99 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

