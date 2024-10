Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Covestro. Das Papier von Covestro konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 58,44 EUR.

Das Papier von Covestro legte um 09:03 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 58,44 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Covestro-Aktie bei 58,44 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 58,38 EUR. Bisher wurden heute 9.603 Covestro-Aktien gehandelt.

Am 04.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 58,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,10 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.02.2024 bei 44,57 EUR. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 23,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Covestro-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,161 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 59,67 EUR aus.

Covestro ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,38 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,81 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,69 Mrd. EUR im Vergleich zu 3,72 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Covestro am 29.10.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Covestro-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 04.11.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,506 EUR je Covestro-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

