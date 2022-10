Covestro Aktie News: Covestro am Mittag gefragt

Um 12:22 Uhr ging es für das Covestro-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 35,33 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Covestro-Aktie bei 35,48 EUR. Bei 35,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 325.014 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 18.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,48 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Covestro-Aktie somit 39,59 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (27,69 EUR). Mit Abgaben von 27,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Covestro-Aktie im Durchschnitt mit 46,36 EUR.

Am 02.08.2022 hat Covestro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,04 EUR gegenüber 2,32 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 4.703,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.956,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2022 terminiert. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 24.10.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Covestro ein EPS in Höhe von 2,96 EUR in den Büchern stehen haben wird.

