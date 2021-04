Covestro-Aktie aktuell: Covestro mit Kursabschlägen

Das Papier von Covestro gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 55,98 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der bislang bei 15.368 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Covestro-Aktie bisher bei 55,98 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 56,24 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 752 Covestro-Aktien.

Am 03.03.2021 erreichte der Anteilsschein mit 63,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,98 EUR. Dieser Wert wurde am 15.05.2020 erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 62,15 EUR aus. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Covestro einen Gewinn von 5,13 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Covestro zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Hightech-Polymerwerkstoffen. Die Produkte und Anwendungslösungen des Unternehmens stecken in nahezu allen Produkten des modernen Lebens. Zu den Kunden gehören Unternehmen aus den Sektoren Automobil, Bauen und Elektronik sowie aus der Möbel-, Sport- und Textilindustrie. Covestro bietet über 2.000 Werkstoffe und Lösungen; dazu gehören beispielsweise der Hochleistungskunststoff Polycarbonat sowie verschiedene Klebstoffe, Lacke oder Bindemittel. Das Unternehmen betreibt etwa 30 Standorte in Europa, Asien und Amerika. Covestro entstand aus der Abspaltung des Geschäftsbereichs Bayer MaterialScience von der Bayer AG.

