Covestro Aktie News: Covestro legt am Montagvormittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Covestro. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 48,59 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das Covestro-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 48,59 EUR. Die Covestro-Aktie zog in der Spitze bis auf 48,66 EUR an. Mit einem Wert von 48,39 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Covestro-Aktien beläuft sich auf 13.390 Stück.

Bei 54,70 EUR markierte der Titel am 21.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 11,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.06.2023 (35,86 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Covestro seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,331 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 53,13 EUR für die Covestro-Aktie.

Am 30.04.2024 lud Covestro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,19 EUR gegenüber -0,14 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,51 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 6,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Covestro wird am 30.07.2024 gerechnet. Am 05.08.2025 wird Covestro schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,896 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

