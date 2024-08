Covestro Aktie News: Anleger schicken Covestro am Vormittag ins Plus

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Covestro. Die Covestro-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 54,04 EUR.

Das Papier von Covestro legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 54,04 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Covestro-Aktie bisher bei 54,04 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 53,98 EUR. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.115 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.07.2024 bei 55,66 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Covestro-Aktie mit einem Kursplus von 3,00 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,57 EUR. Dieser Wert wurde am 02.02.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 17,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,181 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 58,00 EUR.

Covestro ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,38 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 3,69 Mrd. EUR, gegenüber 3,72 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,81 Prozent präsentiert.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Covestro wird am 29.10.2024 gerechnet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Covestro möglicherweise am 04.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Covestro-Verlust in Höhe von -0,412 EUR je Aktie aus.

