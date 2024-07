Covestro Aktie News: Covestro zieht am Mittag an

Covestro im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 54,84 EUR.

Das Papier von Covestro legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 54,84 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Covestro-Aktie bei 54,98 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 54,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 32.162 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 09.07.2024 markierte das Papier bei 55,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,57 EUR ab. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 23,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Covestro seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,218 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 58,75 EUR an.

Covestro ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,19 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,14 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,51 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Covestro dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Covestro im Jahr 2024 0,904 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

