Covestro Aktie News: Covestro am Mittag auf rotem Terrain

Die Covestro-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 1,1 Prozent auf 36,19 EUR nach. Bei 36,04 EUR markierte die Covestro-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 37,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 745.283 Covestro-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,00 EUR) erklomm das Papier am 05.01.2022. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 37,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,69 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 30,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 41,89 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Covestro am 25.10.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 4.618,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.302,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 02.03.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Covestro rechnen Experten am 20.02.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Covestro-Aktie in Höhe von 2,53 EUR im Jahr 2022 aus.

