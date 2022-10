Covestro Aktie News: Covestro am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 4,3 Prozent bei 34,15 EUR. Der Kurs der Covestro-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 33,09 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,72 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.753.725 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 18.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Covestro-Aktie somit 41,60 Prozent niedriger. Am 29.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,69 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 23,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,36 EUR je Covestro-Aktie aus.

Am 02.08.2022 hat Covestro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,04 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,32 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.703,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.956,00 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 25.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 20.02.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,92 EUR je Covestro-Aktie.

