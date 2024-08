Covestro Aktie News: Covestro am Nachmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Covestro gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Covestro-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 55,62 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 3,3 Prozent auf 55,62 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Covestro-Aktie bei 56,90 EUR. Bei 54,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 944.692 Covestro-Aktien gehandelt.

Am 28.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,90 EUR an. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 2,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 02.02.2024 Kursverluste bis auf 44,57 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,181 EUR je Covestro-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 58,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Covestro am 30.07.2024. Covestro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,38 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Covestro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,69 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Covestro am 29.10.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 04.11.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,412 EUR je Covestro-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Plus

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich nachmittags im Plus

Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX mittags steigen