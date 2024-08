Covestro Aktie News: Covestro präsentiert sich am Vormittag fester

So bewegt sich Covestro

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Covestro. Die Covestro-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 55,62 EUR.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Covestro zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 55,62 EUR. Kurzfristig markierte die Covestro-Aktie bei 55,92 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 55,74 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Covestro-Aktien beläuft sich auf 10.822 Stück.

Am 28.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,90 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Covestro-Aktie 2,30 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 02.02.2024 auf bis zu 44,57 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,87 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Covestro-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,181 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,00 EUR je Covestro-Aktie an.

Am 30.07.2024 hat Covestro die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,38 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,24 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,69 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,72 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Covestro am 29.10.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 04.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Covestro.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,412 EUR je Covestro-Aktie stehen.

