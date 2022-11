Covestro Aktie News: Covestro am Mittag mit Verlusten

Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 37,86 EUR. Das Tagestief markierte die Covestro-Aktie bei 37,84 EUR. Bei 38,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Covestro-Aktie belief sich zuletzt auf 276.639 Aktien.

Am 05.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,72 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 27,69 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 36,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,22 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Covestro am 25.10.2022 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 2,44 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 4.618,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.302,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Covestro am 02.03.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 20.02.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Covestro ein EPS in Höhe von 2,53 EUR in den Büchern stehen haben wird.

