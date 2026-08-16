Creatd präsentierte Quartalsergebnisse
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Creatd stellte am 13.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie wurde auf 2,95 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Creatd ein Ergebnis je Aktie von 4,16 USD vermeldet.
Der Umsatz lag bei 0,2 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 70,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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