DAX etwas leichter, Markt verarbeitet Tech-Daten von HP, Dell und Zoom

Der DAX notiert heute etwas schwächer, nachdem wir gestern erst ein neues Monatshoch markiert hatten. Die Zurückhaltung könnte mit dem letzten vollständigen Handelstag an der Wall Street vor dem US-Feiertag zu tun haben und der Menge an Daten, die dann heute noch über die Ticker kommen.

Mit HP hat ein weiterer Hardware-Ausstatter aus den USA seine Bilanz vorgelegt. Das Geschäft ist wie bei Dell, die wir ebenfalls mit ablichten, schwieriger geworden. In diesem Zusammenhang stehen nun Stellenstreichungen an, die einem Sparkurs von 1,4 Milliarden pro Jahr in Zukunft entsprechen.