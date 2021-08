Delivery Hero-Aktie aktuell: Delivery Hero im Minus

Die Delivery Hero-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 118,35 EUR nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der aktuell bei 15.803 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Delivery Hero-Aktie bei 117,75 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 119,25 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 67.440 Delivery Hero-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 145,40 EUR erreichte der Titel am 05.01.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 05.09.2020 Kursverluste bis auf 85,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das durchschnittliche Kursziel der Delivery Hero-Aktie wird bei 162,49 EUR angegeben. Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Delivery Hero-Verlust in Höhe von -3,568 EUR je Aktie aus.

Die Delivery Hero SE zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in rund 40 Ländern in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika vertreten. Neben den online Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. 2020 wurde Delivery Hero in den DAX aufgenommen.

