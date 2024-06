Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse steigt am Freitagnachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Börse. Zuletzt ging es für das Deutsche Börse-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 181,25 EUR.

Das Papier von Deutsche Börse konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 181,25 EUR. Bei 182,20 EUR markierte die Deutsche Börse-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 180,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 154.606 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Am 29.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 194,55 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 6,84 Prozent niedriger. Am 20.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 152,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie.

Deutsche Börse-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,96 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Börse-Aktie bei 203,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Börse am 17.02.2020 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,16 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 855,30 Mio. EUR gegenüber 855,30 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 24.07.2024 dürfte Deutsche Börse Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 29.07.2025.

In der Deutsche Börse-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 10,17 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

