Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 29,09 EUR zu.

Das Papier von Deutsche Telekom konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 29,09 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,12 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,94 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.966.306 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 30,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,81 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,73 EUR am 17.04.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 40,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,894 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,770 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 36,36 EUR an.

Deutsche Telekom ließ sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 EUR gegenüber 0,39 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28,50 Mrd. EUR im Vergleich zu 27,56 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 26.02.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 07.05.2026.

In der Deutsche Telekom-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,86 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

