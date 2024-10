Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Donnerstagmittag mit stabiler Tendenz

Deutsche Telekom im Blick

Die Aktie von Deutsche Telekom zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die Deutsche Telekom-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 26,32 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie zeigte sich um 11:49 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 26,32 EUR an der Tafel. In der Spitze gewann die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 26,34 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Telekom-Aktie bei 26,20 EUR. Mit einem Wert von 26,28 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 555.010 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.09.2024 bei 27,02 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Telekom-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.10.2023 bei 19,52 EUR. Mit einem Kursverlust von 25,84 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,852 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre 0,770 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 32,64 EUR an.

Am 08.08.2024 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,31 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,31 Prozent auf 28,39 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,80 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

3. Quartal 2024: So schnitten die TecDAX-Werte im vergangenen Quartal ab

Börse Europa: Euro STOXX 50 schließt im Plus

TecDAX aktuell: TecDAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Abschläge