Diese Auswirkung hatte ein Eigengeschäft einer Führungskraft auf die Deutsche Geothermische Immobilien-Aktie

Bewegung bei Deutsche Geothermische Immobilien: So änderte ein Insider sein Portfolio.

Am 31.10.2023 wurde bei Deutsche Geothermische Immobilien ein Insidertrade durchgeführt. Die Publikation des Deals fand am 03.11.2023 statt. 1.000 Deutsche Geothermische Immobilien-Papiere zu jeweils 10,60 EUR erwarb am 31.10.2023 Knobloch, Mark, Aufsichtsrat. Kaum Ausschläge verzeichnete die Deutsche Geothermische Immobilien-Aktie im -Handel und tendierte zu guter Letzt bei .

Die Deutsche Geothermische Immobilien-Aktie notierte im FSE-Handel des am Veröffentlichungstages der BaFin-News letzten Endes in Grün und gewann 9,10 Prozent auf 12,00 EUR. An diesem Tag wurden via FSE 20 Deutsche Geothermische Immobilien-Aktien umgesetzt. Deutsche Geothermische Immobilien markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 2,18 Mio. Euro. Der Free Float wird momentan auf 181.500 Anteilsscheine beziffert.

Vor dem Schmid, Ulrich-Handel sorgte zuletzt am 30.10.2023 eine Führungskraft für Aufsehen. Einen Zukauf von 1.496 Papiere für jeweils 10,50 EUR tätigte zu diesem Zeitpunkt Aufsichtsrat.

