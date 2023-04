Directors' Dealings: Insider weitet Engagement bei sino aus

Die BaFin wurde über einen Insidertrade bei sino am 30.03.2023 informiert. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 31.03.2023 ein. Von Vorstand Hillen, Ingo wurden am 30.03.2023 sino-Papiere gekauft. Für je 31,56 EUR wurden 536 sino-Papiere erstanden. Die sino-Aktie bewegte sich letztendlich kaum. Das Papier stand via FSE bei 30,90 EUR.

Die sino-Aktie stand in der FSE-Sitzung vom am Veröffentlichungstag der BaFin schließlich 2,20 Prozent im Plus bei 32,10 EUR. Über FSE wurden im Handelsverlauf 100 sino-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. sino wird aktuell mit einem Börsenwert von 74,57 Mio. Euro gelistet. Im Free Float befinden sich derzeit 2.337.500 Papiere.

Bereits am 30.03.2023 hatte Hillen, Ingo einen Trade getätigt. Es ergab sich eine Erweiterung des Portfolios um 1.221 Aktien zu je 31,77 EUR.

Redaktion finanzen.net