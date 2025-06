dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Nahost-Krise belastet weiter

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Der DAX dürfte am Mittwoch vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed an seine Vortagsverluste anknüpfen. Die Furcht vor einer neuen Stufe der Eskalation im Nahostkonflikt lässt Investoren weiter einen Bogen machen um riskante Anlagen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent tiefer auf 23.347 Punkte. Die zuletzt wichtige Unterstützung bei 23.400 Punkten würde damit erneut auf die Probe gestellt. Laut der Commerzbank sind Anleger derzeit auch wegen einer verschärften Rhetorik von US-Präsident Donald Trump besorgter. Denn für den weiteren Verlauf des Kriegs zwischen Iran und Israel gilt es als entscheidend, wie sich die USA verhalten. An den Iran gerichtet, forderte Trump eine "bedingungslose Kapitulation", drohte indirekt Irans oberstem Führer Ajatollah Ali Chamenei und sprach davon, dass "wir" die vollständige Kontrolle über den iranischen Luftraum haben. Unklar blieb zunächst, wen Trump mit "wir" meinte. Abseits des Kriegsschauplatzes liegt der Fokus am Mittwochabend noch auf der US-Notenbank. Deren Leitzins wird unverändert im Band von 4,25 bis 4,50 Prozent erwartet und so steht laut der Commerzbank der wirtschafts- und geldpolitische Ausblick im Fokus.

USA: - VERLUSTE - Die sich zuspitzende Lage in Nahost und die Unsicherheit über das weitere Vorgehen der USA haben am Dienstag die US-Börsen belastet. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,70 Prozent auf 42.215,80 Punkte nach. US-Präsident Donald Trump ist inmitten des Kriegs zwischen Israel und dem Iran mit seinem Team für nationale Sicherheit zusammengekommen. Aus dem Weißen Haus hieß es, Trump habe das Team im "Situation Room", dem streng gesicherten Lagezentrum der US-Regierungszentrale in Washington, für Beratungen versammelt. Für den weiteren Verlauf des Kriegs zwischen Iran und Israel gilt es als entscheidend, wie sich die USA verhalten werden. Der marktbreite Aktienindex S&P 500 verlor 0,84 Prozent auf 5.982,72 Zähler. Der von Technologiewerten dominierte NASDAQ 100 sank um 1,00 Prozent auf 21.719,08 Punkte.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienbörsen in Asien haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Im Fokus bleibt die Lage im Krieg zwischen Israel und dem Iran. Zudem steht am Abend die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed auf der Agenda, wobei vor allem Äußerungen zum möglichen Zeitpunkt einer künftigen Zinssenkung im Fokus stehen werden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg zuletzt um 0,7 Prozent. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gewann 0,1 Prozent, während der Hongkonger Hang Seng um 1,3 Prozent fiel.

DAX 23434,65 -1,12%

XDAX 23329,63 -1,14%

EuroSTOXX 50 5288,68 -0,95%

Stoxx50 4490,76 -0,81%

DJIA 42215,80 -0,70%

S&P 500 5982,72 -0,84%

NASDAQ 100 21719,07 -1,00%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 130,73 0,14%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1501 0,18%

USD/Yen 144,98 -0,21%

Euro/Yen 166,75 -0,02%

BITCOIN:

Bitcoin 105.479 +0,86%

(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 76,07 -0,38 USD

WTI 72,88 -0,39 USD

