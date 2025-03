dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 12.03.2025 - 17.00 Uhr

ROUNDUP 6: EU kündigt Vergeltung für neue US-Zölle an

BRÜSSEL - Die EU will mit Gegenzöllen auf US-Waren im Milliardenwert die neuen amerikanischen Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte kontern. Wie die zuständige Europäische Kommission mitteilte, werden in einem ersten Schritt von April an Produkte wie Bourbon-Whiskey, Spielkonsolen, Motorräder, Boote und Erdnussbutter betroffen sein. Die Höhe der Zusatzzölle soll zum Teil bei 50 Prozent liegen - so zum Beispiel für in den USA gebaute Motorräder des Herstellers Harley-Davidson und Jack-Daniel's-Whiskey.

ROUNDUP: US-Inflation schwächt sich überraschend stark ab

WASHINGTON - In den USA hat sich die Inflation dank geringerer Kosten für Energie überraschend stark abgeschwächt. Im Februar stiegen die US-Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 2,8 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Im Vormonat hatte die Teuerung noch 3,0 Prozent betragen und war so stark wie seit einem halben Jahr nicht mehr. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang der Rate gerechnet, aber nur auf 2,9 Prozent. In den kommenden Monaten erwarten Ökonomen wegen der US-Zollpolitik wieder eine höhere Inflation.

Selenskyj: Mussten Bereitschaft zu Waffenruhe demonstrieren

KIEW - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will mit seiner Zustimmung zu einer Waffenruhe im Krieg mit Russland nach eigenen Worten Vorwürfe entkräften, dass sein Land nicht friedenswillig sei. "Ich denke, dass wir heute der gesamten Welt unsere Bereitschaft (für eine 30-tägige Waffenruhe) demonstrieren mussten", sagte das Staatsoberhaupt bei einer Pressekonferenz in Kiew. Das sei für ihn die Hauptsache. Es sei ihm dabei "egal", ob die USA mit Russland im Voraus über diese Form der Waffenruhe gesprochen haben oder nicht.

ROUNDUP/Länderchefs: Finanzpaket rasch beschließen

BERLIN - Die Ministerpräsidenten der Länder stehen geschlossen hinter dem milliardenschweren Finanzpaket für Verteidigung und Infrastruktur und fordern eine rasche Verabschiedung. Dies machten die Regierungschefs von Sachsen und Niedersachsen, Michael Kretschmer (CDU) und Stephan Weil (SPD), nach der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin deutlich.

ROUNDUP: Linke mit weiterer Klage gegen Finanzpaket in Karlsruhe

BERLIN - Die Linke im Bundestag hat eine weitere Klage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht, um Beschlüsse zum geplanten milliardenschweren Verschuldungspaket von Union und SPD zu verhindern. Dies teilte Linken-Chefin Ines Schwerdtner in Berlin mit. In dem neuen Organstreitverfahren beklagen mehrere Linken-Abgeordnete eine "verfassungswidrige Gestaltung des Gesetzgebungsverfahrens für das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes".

Kanadische Notenbank senkt Leitzins - 'Neue Krise' durch Handelskonflikt

OTTAWA - Inmitten eines schweren Handelskonflikts mit dem Nachbarland USA hat die kanadische Notenbank ihren Leitzins gesenkt. Er wurde um 0,25 Prozentpunkte auf 2,75 Prozent reduziert, wie der Zentralbankrat nach seiner Sitzung am Mittwoch in Ottawa mitteilte. Volkswirte hatten den Schritt erwartet. Es ist der niedrigste Zinssatz seit September 2022. Zuletzt hatte die Notenbank im Januar die Zinsen gesenkt.

Ökonomin Malmendier: Neue Schulden nur für Zukunftsinvestitionen

FRANKFURT - Die Ökonomin Ulrike Malmendier fordert angesichts des geplanten Milliardenpakets von einer künftigen Bundesregierung einen verbindlichen Fokus auf zukunftsorientierte Investitionen: Infrastruktur, Verteidigung, Bildung und Erziehung.

Zölle auf Chinas Firmen abladen? Peking befragt Walmart

PEKING - China hat im Zollstreit mit den USA laut Medienberichten Vertreter der US-Einzelhandelskette Walmart vorgeladen. Das berichteten chinesische Staatsmedien unter Berufung auf informierte Kreise. Das Handelsministerium und weitere Behörden wollten demnach in Peking über US-Medienberichte sprechen, wonach Walmart von seinen Zulieferern in China verlange, die Preise deutlich zu senken.

