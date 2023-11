Eigengeschäft von Führungskräften: Die Auswirkung auf die init innovation in traffic systems SE-Aktie

Erfasster Insidertrade

Wie sich die init innovation in traffic systems SE-Aktie nach einem Insiderdeal bewegte.

Kürzlich kam es bei init innovation in traffic systems SE zu Directors' Dealings. Die Transaktion wurde am 03.11.2023 offengelegt. Am 02.11.2023 baute Greschner, Dr. Gottfried, Vorstand, sein Depot um 1.069 Aktien aus. Greschner, Dr. Gottfried bezahlte 27,48 EUR je Anteilsschein. Mit einem Wert von 26,30 EUR bewegte sich die init innovation in traffic systems SE-Aktie letzten Endes auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 27,50 EUR bewegte sich die init innovation in traffic systems SE-Aktie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin letzten Endes auf dem Niveau des Vortages. Aktuell ergibt sich für init innovation in traffic systems SE eine Börsenbewertung in Höhe von 275,22 Mio. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 9.899.815 Wertpapiere.

Am 22.06.2023 wurde das vorangegangene Eigengeschäft von Führungskräften getätigt. 850 Anteile für jeweils 30,20 EUR kaufte Vorstand, Munz, Jörg bei init innovation in traffic systems SE damals an.

Redaktion finanzen.net