Eigengeschäft von Führungskräften: Die Auswirkung auf die ProCredit-Aktie

Directors' Dealings

Ein Insider nimmt sich die ProCredit-Aktie vor.

Am 12.07.2024 wurde bei ProCredit ein Insidertrade durchgeführt. Am 16.07.2024 wurde der Handel mit ProCredit-Anteilen gemeldet. Felice, Dr. Gian Marco, Vorstand bei ProCredit fügte dem eigenen Portfolio 417 ProCredit-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 12.07.2024 einen Wert von jeweils 8,96 EUR. Das Papier von ProCredit gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 1,10 Prozent auf 8,72 EUR abwärts.

Das Papier von ProCredit konnte schließlich am Veröffentlichungstag der BaFin klettern und stieg im FSE-Handel um 0,90 Prozent auf 8,56 EUR. Der Börsenwert von ProCredit beläuft sich aktuell auf 504,17 Mio. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 58.898.500 Aktien.

Am 12.07.2024 wurde das vorangegangene Eigengeschäft von Führungskräften getätigt. ProCredit-Joleska Popovska, Jovanka Aufsichtsrat hatte das eigene Portfolio um 168 Papiere zu je 8,96 EUR aufgestockt.

Redaktion finanzen.net