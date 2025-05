Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly zeigt sich am Nachmittag freundlich

Notierung im Blick

Die Aktie von Eli Lilly zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Eli Lilly konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 3,9 Prozent auf 825,35 USD.

Das Papier von Eli Lilly legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 3,9 Prozent auf 825,35 USD. Bei 831,50 USD markierte die Eli Lilly-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 825,45 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 289.838 Eli Lilly-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 28.08.2024 auf bis zu 972,24 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Eli Lilly-Aktie derzeit noch 17,80 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 678,02 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Eli Lilly-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,58 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 994,00 USD an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Eli Lilly am 06.02.2025 vor. In Sachen EPS wurden 4,65 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Eli Lilly 2,49 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 54,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,77 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13,53 Mrd. USD ausgewiesen.

In der Eli Lilly-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 22,20 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

