Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Eli Lilly zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 4,8 Prozent auf 886,05 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Eli Lilly-Aktie im New York-Handel an und legte um 4,8 Prozent auf 886,05 USD zu. In der Spitze legte die Eli Lilly-Aktie bis auf 895,00 USD zu. Bei 864,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Eli Lilly-Aktie belief sich zuletzt auf 237.977 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 966,00 USD erreichte der Titel am 16.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Eli Lilly-Aktie mit einem Kursplus von 9,02 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2023 (516,71 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Eli Lilly seine Aktionäre 2023 mit 4,52 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,30 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 853,00 USD an.

Eli Lilly ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,30 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,31 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Eli Lilly veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Eli Lilly-Anleger Experten zufolge am 04.11.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Eli Lilly-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 14,52 USD fest.

