Engine Gaming and Media gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Engine Gaming and Media gab am 30.11.2022 die Zahlen für das am 31.08.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz wurde auf 11,5 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 23,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,0 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Engine Gaming and Media mit einem Umsatz von insgesamt 41,90 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,15 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um -11,13 Prozent verringert.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 1,528 CAD und einen Umsatz von 55,28 Millionen CAD beziffert.

Redaktion finanzen.net