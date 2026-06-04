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EQS-DD: Viscom SE: Prof. Dr. Ludger Overmeyer, Kauf

17.06.26 09:20 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Viscom AG
5,82 EUR -0,18 EUR -3,00%
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

17.06.2026 / 09:19 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Prof. Dr.
Vorname: Ludger
Nachname(n): Overmeyer

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Viscom SE

b) LEI
391200SDLDT1KJVFRV52 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007846867

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
6,0200 EUR 12.040,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
6,0200 EUR 12.040,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
16.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Tradegate
MIC: XGRM


17.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Viscom SE
Carl-Buderus-Str. 9-15
30455 Hannover
Deutschland
Internet: www.viscom.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105570  17.06.2026 CET/CEST





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19.11.2009Viscom Coverage eingestelltNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
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