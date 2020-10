Erste Schätzungen: Almacenes Exito SA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Almacenes Exito SA lässt sich voraussichtlich am 30.10.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Almacenes Exito SA die Bilanz zum am 30.09.2020 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 31,70 COP aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 25,00 COP erwirtschaftet worden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 1,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3.624,47 Milliarden COP. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3.664,00 Milliarden COP aus.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 612,40 COP je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 128,69 COP je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 16.022,80 Milliarden COP, gegenüber 25.990,93 Milliarden COP im Vorjahreszeitraum.

