Erste Schätzungen: CSAM Health Group AS Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

CSAM Health Group AS Registered wird voraussichtlich am 26.11.2021 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2021 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,220 NOK aus. Im letzten Jahr hatte CSAM Health Group AS Registered einen Gewinn von 0,630 NOK je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 72,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 90,9 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 52,8 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Verlust von -0,020 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,970 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 348,5 Millionen NOK, gegenüber 229,1 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net