EU-Handelskommissar sucht Kontakt zu US-Kollegen

Von Edith Hancock

DOW JONES--EU-Handelskommissar Maros Sefcovic will erneut mit seinen US-Kollegen sprechen, nachdem Präsident Donald Trump am Wochenende gedroht hatte, Zölle in Höhe von 30 Prozent auf Waren aus der EU zu erheben. "Ich beabsichtige, im Laufe des heutigen Tages erneut mit meinen US-Kollegen zu sprechen, da ich mir nicht vorstellen kann, ohne echte Bemühungen aufzugeben", sagte Sefcovic am Montag.

Wer­bung Wer­bung

Die Europäische Kommission - das für die Handelspolitik zuständige Exekutivorgan der EU - wurde am Wochenende überrascht, nachdem Trump in einem Schreiben angedroht hatte, ab dem 1. August Zölle in Höhe von 30 Prozent auf europäische Einfuhren zu erheben, falls beide Seiten kein Handelsabkommen erzielen können.

Zuvor hatte die EU bis zum 9. Juli daran gearbeitet, ein einfaches Abkommen mit den USA abzuschließen, und Kommissionsbeamte waren letzte Woche bereit, eine Grundsatzvereinbarung vorzulegen. "Ich hatte das Gefühl, dass wir kurz vor einer Einigung stehen", sagte Sefcovic vor Reportern in Brüssel. "Mein Gefühl war, dass wir uns einem guten Ergebnis für beide Seiten nähern", sagte er. "Ich habe auch von meinen amerikanischen Gesprächspartnern gespürt, dass sie trotz des Briefes bereit sind, die Verhandlungen fortzusetzen", sagte er.

"Die derzeitige Unsicherheit, die durch ungerechtfertigte Zölle verursacht wird, kann nicht unbegrenzt andauern, und deshalb müssen wir auf alle Ergebnisse vorbereitet sein", sagte Sefcovic und erklärte, dass die EU auch bereit sei, mit eigenen Gegenmaßnahmen zu reagieren.

Wer­bung Wer­bung

Die Kommission und die EU-Mitgliedstaaten hatten zuvor ein Paket von Vergeltungszöllen beschlossen, das US-Importe im Wert von 21 Milliarden Euro betreffen würde. Diese Zölle wurden ausgesetzt, während beide Seiten verhandeln. Die EU arbeitet außerdem an einem zweiten Zollpaket, das nach eigenen Angaben Einfuhren aus den USA im Wert von bis zu 95 Milliarden Euro betreffen könnte.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 14, 2025 05:11 ET (09:11 GMT)