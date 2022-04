Frankfurt intern: Intershop Communications - Fantasie aus vielen Ecken

€uro am Sonntag

Die Aktie des E-Commerce-Plattformanbieters Intershop Communications ist angesprungen. Hier könnte sich was anbahnen, hören wir aus Börsenkreisen. In der Tat ist die Konstellation ziemlich spannend. Intershop hat seinen früheren Ruhm aus den Zeiten des Neuen Markts trotz seiner ausgezeichneten Softwarelösungen für E-Commerce nie mehr einholen können. Zuletzt erhielt das in Jena beheimatete Unternehmen jedoch eine zweite Luft. Die Vermarktung der Cloud-Software der Thüringer Firma nimmt nun deutlich Fahrt auch. Via Cloud reduzieren sich die Installationszeit und die Komplexität der Software. Zudem werden Cloud-Programme langfristig in Abos genutzt.

Das garantiert regelmäßige Einnahmen und erleichtert die Prognosen zur Geschäftsentwicklung. 2021 legten die Erlöse im Cloud-Segment um mehr als 50 Prozent auf gut elf Millionen Euro zu. Der Gesamterlös von knapp 36 Millionen Euro lag sieben Prozent höher. Mit dem Kauf von Sparque.AI im März bekommt Intershops E-Commerce-Software in der personalisierten Produktsuche nun eine Alleinstellung im Markt. In der Branche könnte das Begehrlichkeiten wecken, Intershop zu übernehmen. Dafür sprechen auch zwei weitere Aspekte: Eine Gruppe um die Beteiligungsfirma Shareholder Value besitzt bereits die Mehrheit der Aktien. Und aus früheren Verlustphasen hat Intershop zudem mehr als 600 Millionen Euro steuerliche Verlustverrechnungsmasse. Bei einem Steuersatz von 30 Prozent ist diese 180 Millionen Euro wert. Intershops Börsenwert liegt bei rund 70 Millionen Euro. Eine Übernahme ließe sich also allein über diese Steuerersparnis finanzieren.

