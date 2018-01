Mike Tyson: "Das Tier ist gebändigt"

€uro am Sonntag

Seine Fäuste machten Mike Tyson (51) zur Boxlegende - und zum reichen Mann. Trotzdem musste "Iron Mike", der mit Siegesprämien und Spon­so­ring­verträgen ein Vermögen von 300 Millionen Dollar verdiente, im Jahr 2003 Privat­insolvenz anmelden.Im Gespräch mit €uro am Sonntag verrät Tyson, wie ihn sein ausschweifender Lebensstil auf die Bretter schickte. Und wie er einen erneuten ­finanziellen Tiefschlag durch kluge Investitionen und eine neue Karriere verhindern möchte.: Ich wäre wahrscheinlich Mitglied in einer Straßengang geworden. Ganz sicher hätte ich noch vor meinem 20. Lebensjahr ins Gras gebissen. Cus bewahrte mich vor diesem Schicksal. Er war ja nicht nur mein Trainer, er war für mich der Vater, den ich nie hatte. Bevor ich Cus traf, hatte ich einen schweren Minderwertigkeitskomplex. Er war es, der mir einbläute, dass ich besser sei als alle anderen. Cus erklärte mir immer wieder, ich sei ein Gott. Er bejubelte mich und brach mich danach wieder. Das war seine Taktik, um mich zu motivieren.

Sie beschreiben in dem Buch auch, wie er Sie mit der Aussicht auf Ruhm und Geld zu Höchstleistun­gen anspornte.

Ich lebte bis zu meinen ersten Profi­kämpfen von der Hand in den Mund. Als meine Mutter starb, war ich 16 und hatte nicht einmal genug Geld, um einen Sarg für sie zu kaufen. Nach ihrer Beerdigung bin ich los und brach in Häuser ein. Cus wusste, wie er mich packen konnte, wenn ich wieder kurz davor war, in alte Gewohnheiten abzugleiten und Mist zu bauen. Wir haben zusammen geträumt, genug Geld zu haben, um Villen zu kaufen, und dass dann alle mit offenem Mund dastehen würden.

Stattdessen starb D’Amato 1985 mit 77 Jahren, noch bevor Sie zum ersten Mal Champion wurden. Stimmt es, dass er Ihren Aufstieg genauso vorhergesehen hatte wie die vielen ­Dramen später in Ihrem Leben und Ihre Insolvenz im Jahr 2003?

Genau so war es. Nach meiner zweiten Scheidung hatte ich plötzlich über 30 Millionen Dollar Schulden - und das, nachdem ich 300 Millionen verschleudert hatte. 2003 habe ich Konkurs angemeldet, ich war völlig pleite, aber dann bekam ich plötzlich eine Rendite von 250 000 Dollar aus einer Kapitalanlage, die Cus vor seinem Tod mit seinen letzten 500 Dollar angelegt hatte. "Für den Fall, dass der Junge es nicht schaffen sollte." Ich bin in Tränen ausgebrochen, ich hatte mein Leben ruiniert, doch er hatte das vorausgesehen, und noch aus dem Grab sorgte er für mich. Das hat mir Hoffnung gegeben und mich wieder auf die Beine gebracht.

Kaum ein Sportler vor Ihnen hat sein Vermögen so hemmungslos verprasst. In Ihren Villen hielten Sie sich Tiger in einem Privatzoo, Ihr Fuhrpark umfasste über 60 Luxusautos. Bereuen Sie heute, wie Sie mit Ihrem Geld umgegangen sind?

Was ich alles erlebt und mitgemacht habe, ist nur schwer zu überbieten. In meinen 50 Jahren habe ich bestimmt zehn Leben gelebt. Ich habe mein Geld für Autos, Prostituierte, Villen und Schmuck rausgehauen, als wenn es kein Morgen gäbe. Trotzdem fällt es mir schwer, all das zu bereuen. Ich wusste es damals einfach nicht besser. Ich war jung, dumm und steinreich.

Ihr Boxerkollege George Foreman musste 1980 Konkurs anmelden. Er meinte danach, es gäbe für einen Mann nichts Schlimmeres als eine Pleite. Stimmen Sie dem zu?

Nein. Es gibt schlimmere Dinge, die einem Mann zustoßen können, als pleitezugehen. Ich weiß noch, wie es sich anfühlte, als meine Tochter Exodus 2009 mit vier Jahren starb. Sie wurde durch ein Kabel eines Laufbands stranguliert. Ich war am Boden zerstört. In solch einem Moment verliert alles andere seine Bedeutung. Kein Geld der Welt konnte mir meine Tochter zurückbringen. Obwohl ich in armen Verhältnissen aufgewachsen bin, hatte Geld für mich schon immer eher einen symbolischen als einen materiellen Wert. Ich war lange Zeit ein sehr wütender Mensch, und Geld half mir dabei, meinen Hass auf die Welt und auf mich selbst zu unterdrücken. Je reicher ich wurde, desto mehr verlor ich das Interesse an Geld. Es war einfach da und im nächsten Moment wieder weg.

Sie haben zehn Jahre gebraucht, um aus der Insolvenz wieder herauszukommen.

Das war zweifelsohne ein steiniger Weg, aber ich bin ihn gegangen. Ich drehte Filme und trat in Werbespots auf. Meine Kinder und meine jetzige Frau Kiki gaben mir die nötige Kraft, mich wieder hochzuarbeiten.

Warum sind Sie nicht einfach wieder in den Ring gestiegen?

Für kein Geld der Welt wäre ich wieder in den Ring gestiegen.

Das haben Ihre Vorgänger auch fast alle geschworen.

Und sich nicht daran gehalten. Obwohl es der eine oder andere besser dabei belassen hätte. Für mich stand fest: Ich werde niemals zurückkehren. Ich hasse Boxen, weil es einen schlechten Menschen aus mir gemacht hat.

Als Sie Ihren ersten Titel gewannen, sind Sie mit dem Siegergürtel durch Ihr altes Viertel in Brownsville, Brooklyn, gelaufen - jeder sollte sehen, was für ein Gewinner Sie sind. Ein Cham­­­p­i­­­on. Und ein reicher Mann. Was war das für ein Gefühl, plötzlich alle Geldsorgen los zu sein?

Ich fühlte mich wie der König der Welt. Die erste Million hat mein Leben verändert. Plötzlich wohnte ich in einer der Villen, von denen Cus und ich in den Jahren zuvor geträumt hatten. Es war ein einziger Rausch. Wie in einem Film. Ich dachte, ich habe es geschafft, ich bin erfolgreich. Doch Geld bringt leider auch das Schlechte in einem Menschen zum Vorschein. Erst recht, wenn man berühmt ist. So war es auch bei mir. Ich wurde überheblich, arrogant, ein richtiges Arschloch. Ich war niemals verrückt nach Geld. Aber das Geld hat mich verrückt gemacht.

Für welche verrückten Dinge haben Sie Ihr Geld besonders gern aus­gegeben?

Für Autos. Ich weiß noch, wie ich im Frühjahr 1986 WBA-Champion wurde. Ich war 20 und wollte mir unbedingt einen Rolls-Royce anschaffen. Ich hatte den Kaufvertrag schon vorliegen. Aber mein damaliger Manager meinte: "Was willst du mit einem Auto, wenn du nicht mal fahren darfst? Warte, bis du 21 bist." Also stand ich am 30. Juni, meinem Geburtstag, pünktlich um zehn Uhr morgens beim Händler auf der Matte und kaufte mir mein Traumauto: ­einen blauen Rolls-Royce Silver Spur für 119 500 Dollar. Ich habe wirklich eine Menge Geld zum Fenster hi­nausgeworfen, aber diesen Kauf werde ich niemals bereuen. Ein Jahr später holte ich mir den IBF-Titel und belohnte mich dafür mit einem Rolls-Royce Corniche. Der kostete schon 165 000 Dollar. Irgendwie musste ich das Geld ja loswerden.

Unter den Sportlerpleitiers befinden sich auffallend viele Boxer. Haben Sie dafür eine Erklärung?

Zunächst mal, weil sie ungebildet sind. Boxer kommen nun mal nicht von der Universität. Boxen ist so ziemlich die einzige Sportart, in der es ein Ghettokind aus Brownsville, Brooklyn, zum Multimillionär schaffen kann. Dafür ist Talent erforderlich. Talent macht dich reich, aber es macht dich nicht klug. Als Boxer musst du dich in einem Raum voller Geschäftsleute genauso souverän bewegen können wie im Boxring. Sonst wirst du abgezockt. Berater, Manager, Promoter - alle sind sie hinter deinem Geld her. Der zweite Punkt ist die Vorsorge. Damit haben es die Boxer nicht so, die meisten denken nur von Kampf zu Kampf. Dabei ist es extrem wichtig, sein Geld für sich arbeiten zu lassen. Das habe ich damals nicht kapiert.

Auch an Ihnen haben sich etliche Promoter und Berater eine goldene Nase verdient. Weil Sie zu oft den falschen Leuten vertraut haben?

Absolut, aber das ist ein generelles Problem bei Profisportlern. Wir schenken Managern und Beratern zu früh unser Vertrauen. Dabei ist Vertrauen etwas, das man sich verdienen muss. Ich hatte Finanzberater, die mir gezeigt haben, wie ich Geld steuersparend ausgebe, aber nicht, wie man Geld vernünftig investiert und nachhaltig anlegt.

Welche Lehren haben Sie aus dieser Erfahrung gezogen? Vertraue niemals einem Berater und nimm deine Geldanlage selbst in die Hand?

Nein, dafür kenne ich mich noch immer nicht gut genug mit der Materie aus. Ich habe Finanzexperten, die für mich arbeiten. Aber ich bin misstrauischer geworden. Um meine Bankangelegenheiten kümmert sich meine Frau Kiki. Sie schaut auch den Beratern auf die Finger. Ich will genau wissen, wie und wo mein Geld angelegt wird.

In welchen Bereichen sind Sie heute investiert? Aktien und Immobilien statt Autos und Pelzmäntel?

Richtig. Ich habe einen Teil meines Vermögens in Immobilien investiert, weil die Mieten ein wiederkehrendes Einkommen sichern. Zudem steckt mein Geld in US-Staatsanleihen und in Aktien, sowohl in Fonds als auch in Einzelwerten. Aber nur Bluechips. Ich bin ein konservativer Anleger und bevorzuge defensive Aktien. Ich halte es da mit Warren Buffett: Kaufe nur, was du verstehst. In meinem Portfolio befinden sich solide Firmen, die seit Jahren verlässliche Dividenden zahlen. Coca-Cola, McDonald’s, American Express. Nichts Riskantes also, ich möchte ja nicht wieder pleitegehen.

Gibt es eigentlich Parallelen zwischen der Börse und dem Boxen?

Ich finde schon. Sowohl an der Börse wie beim Boxen gilt: Bewahre Ruhe, analysiere die Situation und schlage zu, wenn die Gelegenheit günstig ist.

In letzter Zeit kursieren Gerüchte, wonach Sie erneut in finanzielle Schieflage geraten sein sollen. US-Medien berichten, dass Sie ganz dringend Geld benötigen, um die Alimente für Ihre Kinder zu zahlen.

Welcher Vater von acht Kindern benötigt kein Geld? Aber pleite? Nein, pleite bin ich nicht. Mit dem Chaos bin ich durch. Was ich verdiene, reicht aus, um meiner Familie und mir einen vernünftigen Lebensstandard zu sichern. Ich arbeite nach wie vor hart für mein Geld, aber diesmal werde ich darauf achten, es auch zu behalten.

Sie spielen auf Ihre zweite Karriere als Comedian an. Sie haben sogar eine eigene One-Man-Show in Las Vegas, mit der Sie mehrmals in der Woche auftreten. Worum geht es in "The Undisputed Truth"?

Bei meiner Show im MGM Grand ­Hotel in Las Vegas halte ich einen Monolog, darin erzähle ich Anekdoten aus meinem Leben. Ich mag das Gefühl, wenn ich sehe, dass die Leute fasziniert davon sind. Ich bin Entertainer, ein Bühnentier, einer, der die Menschen unterhält. Nicht wenige vergleichen mich sogar mit Eddie Murphy. Ich bin nicht mehr das Biest, das anderen Angst macht. Und die Leute lieben den neuen Mike Tyson. Vielleicht, weil ich immer authentisch geblieben bin.

Günstig zu haben sind Sie jedenfalls noch immer nicht. Im Frühjahr werden Sie mit "The Undisputed Truth" auch in Deutschland auftreten. Die Kartenpreise beginnen bei 89 Euro und gehen hoch bis über 800 Euro für ein Galadinner mit Ihnen. Sind die Leute wirklich bereit, solche Preise zu zahlen?

Und ob, ohne mit der Wimper zu zucken! In Europa ist der Zulauf noch viel größer als in Amerika. Die Menschen in Deutschland haben mich schon immer verehrt. Es ist einfach verrückt. Ich habe immer geglaubt, ein übler Kerl zu sein, der es nicht schafft, sich aus dem ganzen Desaster zu befreien. Doch ich habe wieder festen Boden unter den Füßen. Ich mache gutes Geld auch mit vielen anderen Dingen.

Es heißt, Hollywood möchte Ihr Leben verfilmen. Wie ist da der Stand der Dinge?

Ja, das stimmt. Der Film über mein Leben wird kommen. Jamie Foxx hat bereits unterschrieben. Er will mich unbedingt spielen. Wahrscheinlich spekuliert er auf einen Oscar (lacht). Das Drehbuch stammt von Terence Winter, dem Autor von "The Wolf of Wall Street", und wenn alles gut geht, wird Martin Scorsese Regie führen, was eine große Ehre für mich ist. Es ist aber noch kein Drehbeginn angesetzt, auch müssen wir warten, bis Martin Zeit hat. Sobald die letzten Details geklärt sind und Scorsese grünes Licht gibt, kann’s ganz schnell gehen.

Was wünschen Sie sich für 2018?

Gesundheit und Glück für meine Familie und mich. Ich möchte, dass meine Kinder zu respektvollen Menschen heranwachsen und dass sie stolz auf ihren alten Herrn sein können. Nicht wegen meiner Vergangenheit, sondern wegen der Person, die ich heute bin. Dafür rackere ich mir gerne den Allerwertesten ab. Ich bin heilfroh, ein anderer Mensch ge­worden zu sein. Das Tier in mir ist gebändigt.



Steile Karriere Michael Gerard Tyson kam am 30. Juni 1966 in Brook­lyn, New York, zur Welt. 1979 lernte er seinen Förderer Constantin "Cus" D’Amato kennen. 1986 wurde Tyson zum jüngsten Weltmeister im Schwergewicht. Von seinen 53 Profikämpfen beendete "Iron Mike" 42 durch K.o. Tyson ist Vater von acht Kindern und hat zwei geschiedene Ehen hinter sich. Mit seiner dritten Ehefrau Lakiha "Kiki" Spicer lebt er in Las Vegas.



Schiefe Bahn 1992 wurde Tyson wegen Vergewaltigung zu zehnjähriger Haftstrafe verurteilt. 1995 kam er wegen guter Führung frei. Unvergessen ist sein WM-Kampf 1997 gegen Evander Holyfield, in dem er seinem Gegner ein Stück Ohr abbiss. Nach Skandalen wegen Alkohol- und Drogenmissbrauchs sowie einer Privat­insolvenz trat Tyson 2005 endgültig vom Boxsport zurück.

Bildquellen: Albert L Ortega/Getty Images, Steve Lott/CC BY-SA 3.0