Hot Stock der Wall Street: The RealReal

€uro am Sonntag

von Tim Schäfer, Euro am Sonntag



Gebrauchte Luxusmode, Schmuck, Uhren und Kunst kann man auf dem Flohmarkt für edle Güter kaufen. Mittlerweile ist die Anfangseuphorie verflogen, der Kurs halbierte sich. 2020 erwarten Analysten einen Umsatzrückgang um acht Prozent, 2021 sehen sie aber einen Zuwachs um beachtliche 44 Prozent. Mutige decken sich ein. In der Kasse liegen netto 125 Millionen Dollar. 2011 gründete Julie Wainwright RealReal an ihrem Küchentisch. Sie besuchte Verkäufer in ihren Häusern mit einem Lkw. Was als schäbiges Start-up begann, ist zu einem Symbol für Nachhaltigkeit und Umweltschutz geworden.

Die Gruppe hat Millionen von Einkäufern und Versendern im Einsatz, sie betreibt vier Läden in New York, Los Angeles und San Francisco. Angebunden sind mehrere Versandbüros. Wainwright hält 4,7 Prozent der Aktien. Private-Equity-Investoren wie Great Hill oder Perella Weinberg Partners sind beteiligt. Chefin Wainwright richtet in Krisenzeiten ihr Augenmerk darauf, einen möglichst hohen Kassenbestand zu bewahren.

