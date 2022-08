European Lithium Aktie News: European Lithium am Vormittag mit Abschlägen

Die European Lithium-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 0,060 EUR abwärts. Bei 0,060 EUR markierte die European Lithium-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,060 EUR.

Am 05.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,138 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 56,449 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,034 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die European Lithium-Aktie mit einem Verlust von 79,403 Prozent wieder erreichen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 06.09.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 29.09.2023.

