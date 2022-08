European Lithium Aktie News: Bären lasten am Freitagnachmittag auf European Lithium

Die European Lithium-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 04:22 Uhr 5,9 Prozent im Minus bei 0,060 EUR. In der Spitze fiel die European Lithium-Aktie bis auf 0,060 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,062 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 136.442 European Lithium-Aktien umgesetzt.

Am 05.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,138 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 56,377 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.06.2022 bei 0,034 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die European Lithium-Aktie mit einem Verlust von 79,701 Prozent wieder erreichen.

Voraussichtlich am 06.09.2022 dürfte European Lithium Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 29.09.2023 dürfte European Lithium die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net

