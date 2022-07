European Lithium Aktie News: European Lithium am Mittag mit Verlusten

Die Aktie verlor um 20.07.2022 12:22:00 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,2 Prozent auf 0,050 EUR. In der Spitze büßte die European Lithium-Aktie bis auf 0,047 EUR ein. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 0,047 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 33.000 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,138 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die European Lithium-Aktie mit einem Kursplus von 63,986 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.07.2021 bei 0,032 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die European Lithium-Aktie 53,395 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Voraussichtlich am 06.09.2022 dürfte European Lithium Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 29.09.2023.

