European Lithium-Aktie aktuell: European Lithium gewinnt an Boden

Zuletzt konnte die Aktie von European Lithium zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 1,3 Prozent auf 0,046 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die European Lithium-Aktie bei 0,046 EUR. Bei 0,046 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 101.100 European Lithium-Aktien.

Bei einem Wert von 0,062 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.01.2021). Am 08.04.2020 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,021 EUR.

Die European Lithium Ltd Aktie wird unter der ISIN AU000000EUR7 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Sydney, SETSqx, Nasdaq OTC, Glob. Market, Tradegate und Lang & Schwarz gehandelt. European Lithium Ltd ist ein Unternehmen aus den Branchen Sport / Spiel und Unternehmensbeteiligungen aus Australien.

