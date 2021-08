European Lithium-Aktie aktuell: European Lithium tendiert tiefer

Die European Lithium-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 0,045 EUR abwärts. Die European Lithium-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,045 EUR ab. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,046 EUR. Zuletzt wechselten 104.100 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Bei 0,062 EUR markierte der Titel am 19.01.2021 eines neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Am 03.11.2020 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,022 EUR.

Die European Lithium Ltd Aktie wird unter der ISIN AU000000EUR7 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Sydney, SETSqx, Nasdaq OTC, Tradegate und Lang & Schwarz gehandelt. European Lithium Ltd ist ein Unternehmen aus den Branchen Sport / Spiel und Unternehmensbeteiligungen aus Australien.

