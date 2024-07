EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,0 Prozent auf 9,05 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von EVOTEC SE befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,0 Prozent auf 9,05 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der EVOTEC SE-Aktie ging bis auf 9,00 EUR. Bei 9,32 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 282.034 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 26.07.2023 auf bis zu 24,44 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 170,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 17.06.2024 auf bis zu 7,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 25,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 22.05.2024. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,12 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 208,73 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 240,69 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 14.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 13.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von EVOTEC SE.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,226 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

XETRA-Handel: MDAX beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone

TecDAX aktuell: TecDAX schlussendlich auf grünem Terrain

EVOTEC-Aktie nach Abstufung heftig unter Druck