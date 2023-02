FRIEDRICH VORWERK Aktie News: FRIEDRICH VORWERK am Mittag mit kräftigen Verlusten

Um 12:22 Uhr ging es für die FRIEDRICH VORWERK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 5,9 Prozent auf 11,76 EUR. Die FRIEDRICH VORWERK-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,54 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,30 EUR. Bisher wurden heute 455.897 FRIEDRICH VORWERK-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 41,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 71,80 Prozent könnte die FRIEDRICH VORWERK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,24 EUR. Der derzeitige Kurs der FRIEDRICH VORWERK-Aktie liegt somit 4,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com