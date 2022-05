Fronsac REIT Trust Units stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Fronsac REIT Trust Units präsentierte in der am 26.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

Das EPS wurde auf 0,073 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,013 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 5,4 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fronsac REIT Trust Units 4,5 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net