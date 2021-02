GAZPROM-Aktie aktuell: GAZPROM mit Einbußen

Die GAZPROM-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 4,94 EUR. In der Spitze büßte die GAZPROM-Aktie bis auf 4,91 EUR ein. Mit einem Wert von 4,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der GAZPROM-Aktie belief sich zuletzt auf 420.641 Aktien.

Am 25.02.2020 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Bei einem Wert von 3,22 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.11.2020).

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GAZPROM-Aktie in Höhe von 1,40 USD im Jahr 2022 aus.

Die OAO Gazprom (Gazprom) ist einer der größten Erdgaskonzerne weltweit. Über einem Viertel der weltweit gesicherten Erdgasvorkommen befinden sich in dem Besitz des Unternehmens. Darüber hinaus verfügt Gazprom über ein Pipelinesystem mit einer Länge von mehr als 161.000 Kilometern. Die Gesellschaft fördert insgesamt 90 Prozent des russischen Erdgases.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com