Inditex mit weiterem Rekordquartal - Guter Start ins Weihnachtsgeschäft

In den Monaten August bis Oktober setzte der Konzern so viel um wie noch nie in einem dritten Quartal zuvor - auch der Gewinn lag auf Rekordniveau für diesen Zeitraum. Zudem startete der Eigner der Modeketten Zara, Bershka und Massimo Dutti mit deutlichen Zuwächsen in das wichtige Weihnachtsquartal. Zwischen 1. November und 10. Dezember sei der um Währungseffekte bereinigte Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um ein Drittel gestiegen, teilte Inditex am Mittwoch im spanischen Arteixo mit. Im Vergleich zu 2019 sei dies ein Plus von zehn Prozent.

Der Konzern hat seit Ende November überraschend einen neuen Chef. Carlos Crespo, der erst im Sommer 2019 die Führung des Unternehmens übernommen hatte, wurde durch Oscar Garcia Maceiras ersetzt. Crespo bleibt als Vorstand für das operative Geschäft allerdings bei Inditex. Der Unternehmensgründer und Eigentümer Amancio Ortega regelte zudem die Besetzung an der Spitze des Verwaltungsrats. Diesen soll ab April 2022 seine Tochter Marta Ortega leiten, die das langjährige Gesicht des Konzerns, Pablo Isla, ablöst.

An der Börse wurde der Schritt mit Skepsis aufgenommen. Die Aktie gab seitdem etwas mehr als zwei Prozent nach und war damit einer der schwächsten Werte im Eurozonen-Auswahlindex EURO STOXX 50.

